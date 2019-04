Política AGU obtém bloqueio de bens de ex-gestores acusados de desvios em trecho da BR-153 Procurador federal Manuel Jasmim diz que bloqueio de R$ 1,9 milhão de acusados por desvios em rodovia 'demonstra para os gestores e para a sociedade que os órgãos de controle e fiscalização estão atentos a movimentações irregulares com dinheiro público'

A Advocacia-Geral da União obteve o bloqueio dos bens de ex-gestores acusados de irregularidades em obras de um trecho da BR-153 (Rodovia Belém-Brasília). O convênio para realização das obras foi celebrado em dezembro de 1997, entre a prefeitura do município de Paraíso do Tocantins (TO) e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), para a pavimentação a...