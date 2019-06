Política Agenda de Bolsonaro prevê presença na Marcha para Jesus Esta será a primeira vez que um presidente da República participará deste que é o principal encontro evangélico do País

Ao subir nesta quinta-feira (20), por volta da 15h, no palco montado na Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira (FEB), em São Paulo, Jair Bolsonaro marcará a primeira aparição de um presidente da República na Marcha para Jesus, principal encontro evangélico do País. O evento, que começou no exterior na década de 1980, foi logo trazido ao Brasil. Ocorre em São P...