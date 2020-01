Política Agências reguladoras 'são autônomas, mas não são soberanas', diz Bolsonaro Presidente tem tido conversas para novas indicações de diretores da agências, mas não falou em nomes escolhidos

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quarta-feira, 15, que as agências reguladoras "são importantes, são autônomas, mas não são soberanas". O mandatário afirmou que esses órgãos, muitas vezes, ficam despercebidos, mas que decisões e políticas do governo passam por lá. "Estamos mostrando, no caso da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), da energia solar,...