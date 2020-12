Política Agência diz que não produziu relatórios para Flávio

O diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alexandre Ramagem, afirmou ao Supremo Tribunal Federal (STF) ontem que o órgão não produziu relatórios para orientar a defesa do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) no caso da “rachadinha”.Ramagem admitiu que houve uma reunião com a defesa do parlamentar, mas disse que o encontro não gerou nenhum at...