Política Advogado pede na Justiça interdição de Jair Bolsonaro por ‘insanidade mental’ Antonio Carlos Fernandes conseguiu derrubar um decreto de Michel Temer, quando ainda era presidente, sobre desmatamento na Amazônia

O advogado Antonio Carlos Fernandes, que também é professor universitário, ingressou com uma ação popular, nesta sexta-feira (6), véspera do feriado da Independência do Brasil, na 21ª Vara Federal Cível do Distrito Federal, para pedir a interdição do presidente Jair Bolsonaro (PSL) com a argumentação que ele “demonstra a cada dia, de forma notória, não possuir o necessário d...