Política Advogado de Lula diz que não usará mensagens hackeadas para provar parcialidade de Moro Cristiano Zanin Martins afirma que ela já está mais do que demonstrada

A defesa do ex-presidente Lula afirma que não usará as mensagens de Sergio Moro com os procuradores da Operação Lava Jato no habeas corpus em que acusa o ex-juiz de parcialidade. O processo deve ser julgado ainda neste semestre pela Segunda Turma do STF (Supremo Tribunal Federal). "A parcialidade de Moro já está mais do que provada", diz o advogado Cristiano Z...