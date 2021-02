Política Adversários à presidência da Câmara são alvos de ações penais Tanto Arthur Lira (PP-AL) quanto Baleia Rossi (MDB-SP) também são investigados pelo Ministério Público

Adversários na disputa para presidência da Câmara, os deputados Arthur Lira (PP-AL) e Baleia Rossi (MDB-SP) são alvos de ações penais e investigações do Ministério Público. Candidato apoiado pelo Palácio do Planalto, Lira foi denunciado no Supremo Tribunal Federal (STF) por corrupção passiva e organização criminosa. Já o Ministério Público de Alagoas apresentou denú...