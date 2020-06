Política Adriano da Rocha Lima é nomeado secretário-chefe Geral da Governadoria de Goiás Para isso, o então secretário-chefe da Governadoria, Fábio Cidreira Cammarota, foi exonerado do cargo. A Sedi, deixada por Rocha Lima, agora será chefiada por Mário César Pereira

O Diário Oficial do Estado de Goiás (DOE-GO) desta segunda-feira (8) traz a consolidação de uma das mudanças do governo nas secretarias. O secretário de Estado de Desenvolvimento e Inovação (Sedi), Adriano da Rocha Lima, foi exonerado do cargo e nomeado como secretário-chefe Geral da Governadoria. Para isso, o então secretário-chefe da Governadoria, Fábio Cidrei...