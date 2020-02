O ex-capitão do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) Adriano da Nóbrega teria doado R$ 2 milhões em dinheiro vivo à campanha do hoje governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), em busca de proteção em investigações. A informação foi passada pela viúva do ex-policial, Júlia Lotufo, a fontes ouvidas pela reportagem da revista Veja. Witzeu nega.

De acordo com a publicação, Júlia havia manifestado preocupação, ainda em 1º de fevereiro, de que Adriano poderia ser executado como “queima de arquivo“, a mando de Witzel. O ex-policial veio a ser morto 8 dias depois, em operação da Polícia Militar da Bahia com apoio do grupo de inteligência do Rio de Janeiro. As circunstâncias ainda não foram elucidadas pelas investigações.

Apesar da suposta doação a Witzel, Adriano da Nóbrega veio a ser alvo de denúncia em fevereiro de 2019. O Ministério Público do Rio de Janeiro acusou o ex-PM de chefiar o chamado Escritório do Crime (que promovia a contratação profissional de homicídios).

Alvo de ordem de prisão preventiva, Adriano ficou foragido e cobrou proteção de aliados, que teriam dito a ele que Witzel o queria como “1 troféu” para seu governo.

Em nota à Veja, Witzel negou conhecer Adriano e disse que não recebeu doações dele para sua campanha. Além disso, afirmou que vai processar a viúva do policial por calúnia, difamação e injúria.

O senador Flavio Bolsonaro (sem partido) destacou trecho da reportagem da Veja em sua conta no Instagram. “Peço desculpas a todos que votaram nele a meu pedido“, escreveu o político, em referência a Witzel.

O governador era aliado do clã Bolsonaro durante as eleições, o que alavancou seu desempenho nas urnas. Contudo, a relação estremeceu ao longo de 2019.