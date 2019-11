Política Adriano Baldy é nomeado secretário de Cultura de Goiás Exoneração de Edival Lourenço e nomeação foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (27)

Foi publicada no Diário Oficial do Estado de Goiás na edição desta quarta-feira (27) a exoneração de Edival Lourenço e a nomeação de Adriano Baldy para o cargo de secretário de Estado da Cultura. Adriano é irmão de Alexandre Baldy, presidente do PP em Goiás, ex-deputado federal e atual secretário de Transportes Metropolitanos de São Paulo. A troca na pasta ...