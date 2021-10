Política Adriana Accorsi será candidata a deputada federal em Goiás A deputada estadual recebeu o convite do ex-presidente Lula; o objetivo é fortalecer a chapa para a Câmara dos Deputados e eleger mais nomes do partido para a bancada federal

A deputada estadual Adriana Accorsi (PT) anunciou que será candidata a deputada federal em 2022. Ela pretendia disputar a reeleição para a Assembleia Legislativa de Goiás, mas decidiu aceitar o convite do ex-presidente da República Luíz Inácio Lula da Silva, para pleitear a Câmara dos Deputados. O objetivo é fortalecer o PT no Legislativo federal. "No ano que ve...