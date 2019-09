Política “Administrador tem que ter atitude”, diz Iris sobre transtornos Prefeito de Goiânia garante que entregará todas as obras iniciadas recentemente por ele e defende importância das ações, apesar das queixas da população

Durante a 28ª edição do Mutirão da Prefeitura de Goiânia ontem, no Jardim Riviera, o prefeito Iris Rezende (MDB) rebateu críticas pelos transtornos que o conjunto de obras iniciadas recentemente tem causado na cidade, especialmente por causa do trânsito. “O administrador tem que ter atitude, estuda bem o que vai fazer, começou o trabalho, leva em frente.”“Na verdade, não vou...