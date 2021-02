Política Adib Elias faz chamadas de vídeo com amigos e eletrodos de monitoramento são retirados Prefeito de Catalão continua internado em hospital de São Paulo fazendo sessões de fisioterapia

O prefeito de Catalão, Adib Elias (Podemos), continua sua franca recuperação após ser acometido pelo coronavírus. Nesta terça-feira (2), segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura, os eletrodos de monitoramento foram retirados e Adib fez chamadas de vídeo com amigos e assessores. O gestor municipal foi internado no Hospital São Nicolau, em Catalão, no dia 10...