Política Adib Elias é internado em Catalão para tratamento contra trombose na perna esquerda De acordo com nota da prefeitura, o problema foi diagnosticado em uma consulta de rotina

O prefeito de Catalão, Adib Elias (Podemos), foi internado, nesta sexta-feira (4), no Hospital São Nicolau, localizado no município, para tratamento de trombose na perna esquerda, em decorrência de sequelas da Covid-19. Segundo a assessoria do prefeito, Adib foi ao hospital fazer consulta de rotina, quando disse ao médico que sentia dores na perna esquerda e os exames a...