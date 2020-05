A Federação Goiana dos Municípios (FGM) deve se reunir por videoconferência hoje com os prefeitos de Goiás para tratar sobre o período eleitoral. De acordo com o presidente da entidade, o prefeito de Campos Verdes, Haroldo Naves (MDB), na impossibilidade de unificar as eleições municipal às gerais de 2022, a entidade deve defender a manutenção do calendário eleitoral, apesar da pandemia do novo coronavírus.

Haroldo Naves diz que o adiamento das eleições para novembro ou dezembro implicaria em dificuldades para o fechamento das contas por parte dos prefeitos. “Não podemos nos preocupar com eleições em novembro ou dezembro, ao mesmo tempo em que temos de fechar as contas das prefeituras e lidar com a baixa arrecadação”, diz.

Ele ressalta que “quem pode ser candidato, fez um planejamento; quem não pode, tem seu candidato.” “E os últimos três meses do ano são geralmente deixados para organizar as contas e fechar os mandatos. Se a eleição for em dezembro, o prefeito eleito vai tomar posse sem ter as contas da gestão anterior fechadas? Não dá.”

Segundo ele, os prefeitos devem deliberar sobre a questão para, então, levar aos deputados federais e senadores, que devem discutir o tema nos próximos meses. “O ideal seria, de repente, aumentar em três horas o prazo de votação para evitar aglomerações nos locais de votação. Melhor do que adiar”, diz.

sem unificar

A proposta de unificação das eleições, embora antiga, chegou a ser cogitada no Congresso Nacional neste ano, devido à pandemia do novo coronavírus. Contudo, a proposta já foi descartada, visto que demandaria prorrogação, por dois anos, dos mandatos dos atuais prefeitos e vereadores.

A maior possibilidade é de adiamento do pleito, com a realização do primeiro turno em novembro e do segundo em dezembro ao invés de outubro. A tese ganhou força depois que o Congresso Nacional anunciou a criação de um grupo de trabalho para discutir o assunto.

Esse debate já tem sido feito, porém, pelos presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, ambos do DEM; e do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli. O ministro Luis Roberto Barroso, que assumirá o comando do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), neste mês, também participa das discussões.

O argumento usado para o adiamento é que as eleições dependem de outras questões, por exemplo, das convenções partidárias para escolha dos candidatos, cujo prazo de realização vai de 20 de julho a 5 de agosto, período no qual a pandemia pode ainda não ter passado.

A preocupação, sobretudo de ministros do STF, em prorrogar mandatos é abrir precedente para que outros mandatos possam ser estendidos também.