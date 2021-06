Política Adesão ao RRF em Goiás passa na Alego e governo já articula apoio à PEC do Teto Base alcançou 24 votos a favor da autorização para Estado conseguir socorro federal; acerto deve reduzir para seis anos tempo de duração de medidas

Por 24 votos a 12, a Assembleia Legislativa aprovou definitivamente, nesta quarta-feira (9), o projeto de lei (PL) que autoriza Goiás a aderir ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF). Com isso, o governo pode manter a intenção de entregar o pedido oficial de entrada do Estado no programa de socorro federal no próximo dia 12, conforme anunciado pelo governador Ronaldo Caiado ...