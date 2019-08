Política Aderbal Caiado é exonerado do cargo de assessor estratégico da Goinfra A assessoria do órgão informou que a saída ocorre por motivo pessoal

Aderbal Ramos Caiado, que ocupou o cargo de assessor especial Estratégico da Presidência da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), foi exonerado nesta sexta-feira (16). De acordo com a assessoria de imprensa do órgão, Aderbal, que é primo do governador Ronaldo Caiado (DEM), alegou motivo pessoal para a saída e ainda não há definição de novo nome para o...