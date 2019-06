Política Adélio tentou matar Bolsonaro por relação com máfia italiana Autor de facada disse que presidente entregaria riquezas do país

O autor do atentado contra o presidente Jair Bolsonaro, Adélio Bispo de Oliveira, disse durante uma avaliação psiquiátrica que tentou assassinar o então candidato porque, se fosse eleito, ele "entregaria as riquezas" do Brasil à máfia italiana, aos maçons e ao FMI. Segundo declaração dada aos especialistas, Adélio revela que com a eleição de Bolsonaro seriam mortos...