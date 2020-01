Política Acusado de ataque ao Porta dos Fundos é expulso do PSL Eduardo Fauzi era filiado à sigla desde 2001 e à Frente Integralista Brasileira (FIB)

Acusado de participar do ataque à produtora do Porta dos Fundos, Eduardo Fauzi Richard Cerquise foi expulso do PSL carioca nesta segunda-feira, 6. Segundo o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ele era filiado à sigla desde 2001. Além do PSL, Eduardo Fauzi também era filiado à Frente Integralista Brasileira (FIB). A entida...