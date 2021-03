Política Acusações de Bolsonaro sem provas sobre fraude eleitoral são risco à democracia Especialistas explicam como voto legitima a democracia e veem risco com depreciação de seu valor

Ataques ao sistema eleitoral e à urna eletrônica fazem parte da retórica do presidente Jair Bolsonaro desde a campanha. Na véspera do pleito, em outubro de 2018, ele afirmou que só perderia se houvesse fraude. “Isso só pode acontecer por fraude, não por voto, estou convencido”, disse em live em outubro de 2018. As acusações infundadas se mantiveram mesmo depoi...