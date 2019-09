Política Acredito abre série de encontros na capital

Visando 2020, o Acredito abriu ontem, em Goiânia, uma série de encontros regionais que fará pelo País para debater o trabalho político do movimento e lançar ações de fiscalização e acompanhamento da atuação de vereadores da capital e deputados estaduais, assim como dos Executivos estadual e municipal.Em relação ao pleito do ano que vem, o cofundador do movimento, Jo...