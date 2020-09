Política Acordo para 2022 é entrave para aliança DEM-PSD em Goiânia Vilmar Rocha resiste a antecipar compromisso; segundo pessedista, partido do governador ‘sempre definiu de última hora’

“O DEM em Goiás nunca vinculou uma eleição a outra e sempre definiu de última hora”, diz o presidente do PSD estadual, Vilmar Rocha, ao justificar a resistência em fechar acordo com o partido do governador Ronaldo Caiado para as eleições de 2022 em troca do apoio do democrata para a candidatura do senador Vanderlan Cardoso (PSD) em Goiânia. A negativa da direção do P...