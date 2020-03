Política Acordo com Bolsonaro sobre Orçamento impositivo tem impasse no Senado Presidente do Senado adia votação; alegação é a demora do governo em enviar os projetos que regulamentam o tema

Em meio a impasse com o Executivo, o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (DEM-AP), suspendeu na noite desta terça-feira à noite a sessão que analisaria veto do presidente Jair Bolsonaro ao Orçamento impositivo e atribuiu a decisão à demora do governo em enviar os projetos que regulamentam o assunto. A decisão foi anunciada após quase quatro horas de sessão....