O prefeito Iris Rezende (MDB) realiza pronunciamento, na manhã desta terça-feira (25), sobre sua candidatura à reeleição em Goiânia ou não. O POPULAR adiantou, na segunda (24), que o decano tem dito a aliados que não vai concorrer e anunciará sua aposentadoria da política, aos 87 anos.

Apesar das insistências de pessoas próximas, a família tem feito o apelo para que ele não concorra, devido à idade avançada e à pandemia do novo coronavírus, que o coloca no grupo de risco. Os argumentos de Iris são de que já cumpriu seu dever e que deve deixar a vida pública com boa avaliação, após ter equilibrado as contas da prefeitura e feito obras importantes.

O pronunciamento estava marcado para ser realizado no Paço Municipal. Entretanto, na manhã desta terça (25), sua assessoria enviou comunicado mudando o local para o Alphaville Park Hotel, na Avenida Alphaville Flamboyant. Isso porque o evento promovido em evento público poderia transgredir a lei 9.504, de 1997, que proíbe a utilização de bens públicos para anúncios de candidaturas e ou ‘não-candidaturas’. O assunto é visto como de interesse pessoal do prefeito e não da cidade.

Assista aqui ao pronunciamento: