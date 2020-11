Política Acompanhe a apuração

O eleitor goiano poderá acompanhar a apuração da eleição deste domingo (15) no site do POPULAR. O portal criou uma plataforma que será atualizada automaticamente com dados do TSE. A contagem dos votos começa logo após o encerramento da votação, às 17h. Uma opção de atalho também aparece para quem acessa a ferramenta por meio do smartphone. Após clicar no anúncio, o í...