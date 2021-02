Política ACM Neto tenta fazer contenção de danos em jantar com Doria Presidente do DEM, que quer manter vice-governador paulista no partido, nega alinhamento a Bolsonaro e sinaliza apoio em 2022

Seguindo o roteiro previsto, o presidente do DEM, ACM Neto, sinalizou durante um jantar com o governador João Doria (PSDB-SP) que não está alinhado a Jair Bolsonaro e que poderá vir a apoiar o tucano para a disputa do Planalto. O movimento do ex-prefeito de Salvador foi o de contenção de danos, depois de uma semana e meia de crise na qual viu seu partido implodido devido...