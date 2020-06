Política Acampamento de bolsonaristas na Esplanada é desmontado pelo governo de Brasília Policiais militares, bombeiros e profissionais da secretaria DF Legal chegaram aos pontos de encontro dos apoiadores do presidente às 6h da manhã; grupo estava acampado no local há um mês

Agentes de fiscalização do governo do Distrito Federal desmontaram acampamentos de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro na Esplanada dos Ministérios, na manhã deste sábado (13). Policiais militares, bombeiros e profissionais da secretaria DF Legal chegaram aos pontos de encontro de bolsonaristas às 6h da manhã. Pouco menos de 50 apoiadores estavam no local, v...