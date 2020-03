A Saneago estuda abrir parte de seu capital há três anos por meio da oferta pública inicial de ações (IPO). A previsão era de que isso tivesse ocorrido em fevereiro, mas o governador Ronaldo Caiado (DEM) suspendeu o processo por tempo indeterminado. Com a situação do mercado de capitais, para especialistas, a abertura pode ter de ser adiada para 2021.

Procurado, o governo estadual não quis se manifestar sobre o tema. Mesmo com resultado positivo da companhia com lucro líquido de R$ 315 milhões em 2019, a situação da economia mundial com a pandemia de coronavírus e a tensão mundial que derrubou o valor do petróleo não favorecem os planos do Estado. O governo estadual tinha intenção de realizar o IPO como garantia parcial para um socorro fiscal, para tentar entrar no Regime de Recuperação Fiscal (RRF).

Momento

O assessor de investimentos Thiago Nemézio explica que atualmente é o pior momento para uma empresa lançar ações na bolsa. “Se ainda há essa intenção, vai precisar adiar”, pontua ao citar que há cerca dezenas de empresas que cancelaram o IPO nas últimas semanas.

“Isso porque quando se vende ações a empresa quer que tenha o melhor preço possível. Nesse sobe e desce do mercado, o apetite por investir em novas ações cai drasticamente, por isso passa a ser desinteressante porque não vai conseguir ter o preço ideal, vai vender barato.”

A oferta de até 49% de ações da Saneago foi aprovada no ano passado pela Assembleia Legislativa de Goiás.