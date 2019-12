Política Aberta a temporada de liquidações Lojas estão anunciando descontos de até 70% para renovarem seus estoques; promoções já se tornaram tradição após o Natal

Quem deixou para comprar os presentes depois do Natal pode encontrar produtos bem mais baratos nas lojas. É que começou ontem a tradicional temporada de liquidações de fim de ano no comércio. A dica é ficar de olho no calendário de promoções das lojas, pois cada uma tem uma data para começar e para terminar, sendo que algumas duram apenas um dia. As lojas já estão anu...