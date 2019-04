Política A vida militar é completamente diferente, não ganham hora extra, diz Bolsonaro Bolsonaro afirmou ainda desconhecer críticas sobre o reajuste de salários para a categoria e disse que dar os mesmos direitos a militares na Previdência fará com que o custo suba muito

O presidente Jair Bolsonaro defendeu neste sábado a reestruturação das carreiras militares como está prevista no projeto de lei que trata da aposentadoria militar. "Você tem que conhecer como é a vida dos militares. Eu estou com vários aqui, não ganham hora extra, pessoal que está na fronteira, nos navios, está na floresta amazônica, muitas vezes em missões extraordinárias, c...