Política 'A vida me deu um pai na política', diz Gustavo Mendanha sobre Maguito Vilela Mensagem foi publicada nos comentários da postagem de Daniel Vilela

A morte do prefeito licenciado de Goiânia Maguito Vilela (MDB), 71 anos, está comovendo políticos e amigos. Internado desde o dia 22 de outubro para tratar da Covid-19, o político lutava contra uma infecção pulmonar diagnosticada na semana passada. O filho do político e presidente do MDB goiano, Daniel Vilela, postou uma mensagem de despedida e entre os comentários está o...