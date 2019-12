Política "A reeleição não foi só importante para mim; foi importante para Goiás", diz Lissauer Vieira Presidente da Assembleia Legislativa de Goiás diz que é "hora de virar uma página". "Vamos ter um ano de 2020 mais tranquilo em relação a votações polêmicas, a dificuldades do governo", afirma

O sr. citou as dificuldades financeiras, disse que é preciso ter coragem para enfrentar, mas com as obras da sede da Assembleia, com a exclusão do Legislativo no novo Estatuto do Servidor, com o crescimento do número de comissionados aqui, não parece que a Assembleia atua com coragem só para mexer com o Executivo e não dá sua contribuição para o ajuste? ...