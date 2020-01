Política 'A partir de 2027, quem assume aqui no Brasil?', brinca Bolsonaro sobre Moro na presidência Presidente apontou para ministro da Justiça e jogou o questionamento para a plateia no Planalto

O presidente Jair Bolsonaro fez uma brincadeira com a possibilidade de o ministro da Justiça, Sérgio Moro, ocupar o seu cargo em 2027 – ano que marcaria o fim de um possível segundo mandato presidencial. O comentário foi feito durante um evento com crianças venezuelanas que fazem parte da Operação Acolhida, no Palácio do Planalto. "E a partir...