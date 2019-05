Política A nova rotina palaciana

A Praça Cívica é o novo endereço do casal Caiado. “Nos mudamos há dois meses. Eu resisti muito, mas o Ronaldo me convenceu de que era o mais apropriado. Todo o esquema de segurança, que é uma exigência do cargo, poderia incomodar muito nossos vizinhos e o pessoal de apoio não estaria bem alojado se permanecêssemos em nossa casa”, explica Gracinha Caiado. Ela se refere ...