Política ‘A militância quer candidatura própria’, diz Paulo Cézar

O deputado estadual Paulo Cézar Martins (MDB), eleito vice-presidente do MDB em Goiás, segue defendendo que a sigla tenha candidatura própria em 2022. “O partido não tem dono, tem militância. E a militância quer candidatura própria”, diz. O parlamentar era candidato a presidente do partido em Goiás e iria concorrer contra Daniel Vilela com essa bandeira. Isso em meio...