Política ‘A gente faz festa para casar. Separação é diferente’, diz Gustavo Mendanha Prefeito de Aparecida de Goiânia diz que vai anunciar sua desfiliação do MDB na segunda ou terça-feira; segundo ele, por ora, a ideia é ficar no seu canto

A já esperada saída do prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, do MDB será oficializada nesta segunda (27) ou terça-feira (28). É o que ele conta ao POPULAR em entrevista concedida logo depois do evento que consagrou a aliança do partido com o governador Ronaldo Caiado (DEM) e confirmou a pré-candidatura de Daniel Vilela (MDB) a vice-governador, na chapa do democrat...