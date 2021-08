Política ‘A família fica muito feliz pelo reconhecimento’, diz Daniel Vilela sobre homenagens a Maguito

Filho de Maguito Vilela, o presidente do MDB em Goiás, Daniel Vilela, diz que as homenagens deixam a família feliz. Para ele, é um justo reconhecimento da história política de seu pai.“Por tudo o que ele representou, por tudo o que ele ocupou e, obviamente, a família toda fica muito feliz e emocionada com esses gestos de reconhecimento”, disse.Para Daniel, não há ...