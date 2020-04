Política A exoneração de Moro Uma versão extra do Diário Oficial da União foi publicada nesta sexta-feira, 24, para oficializar a saída do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, de seu cargo, a pedido do próprio chefe da pasta

O presidente Jair Bolsonaro já formalizou a exoneração, a pedido, do ministro da Justiça, Sergio Moro. O decreto de exoneração foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União que circula nesta sexta-feira. Na mesma edição, o governo republicou o decreto que tinha saído pela manhã com a exoneração do diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo. Na rep...