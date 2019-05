Política A evangélicos, Bolsonaro fala em 'missão de Deus' e exalta Forças Armadas Presidente participa de evento religioso em Camboriú; ato vira desfile de símbolos ligados ao bolsonarismo

O presidente Jair Bolsonaro fez um afago ao eleitorado evangélico, nesta quinta-feira, 2. Acompanhado de líderes religiosos no Congresso, Bolsonaro participou do 37º Congresso Internacional dos Gideões Missionários da Última Hora, entidade ligada à Assembleia de Deus, um dos maiores eventos pentecostais do sul do País, por onde devem passar 100 mil pessoas ao longo d...