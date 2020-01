Política "A democracia está em vertigem em todo o mundo", diz diretora de documentário indicado ao Oscar No filme, Petra Costa, falando na primeira pessoa, analisa numa perspectiva de classe, de dentro – como integrante de uma família de grandes empreiteiros –, tudo o que ocorreu no Brasil dos últimos anos

Tem Brasil no Oscar. Petra Costa foi indicada para concorrer ao prêmio de melhor documentário no anúncio feito pela Academia, na manhã desta segunda-feira, 13, em Los Angeles. Petra estava em Belo Horizonte e comemorou com a família. Contou que Democracia em Vertigem foi o segundo documentário mais visto na plataforma de streaming d...