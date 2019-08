Política “A comissão existe há 15 anos e não conseguiu cumprir sua missão”, diz Ailton Benedito Procurador-chefe do Ministério Público Federal em Goiás refaz críticas ao órgão; ele entrou com recurso para que sua indicação seja aceita

Crítico do funcionamento da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, o procurador-chefe do Ministério Público Federal em Goiás (MPF-GO), Ailton Benedito, diz que quer integrar a comissão para que ela “de fato funcione.” Seu nome foi indicado para compor o órgão, mas vetado pelo Conselho Superior do MPF. Ao POPULAR, ele conta porque apresentou recurso o...