Política A cada R$ 100 repassados da União para o combate à Covid-19 em Goiás, apenas R$ 15 ficam com Estado O governo goiano recebeu do governo federal R$ 52,6 milhões e os municípios, R$ 306 milhões; Goiânia ganhou mais do que a gestão estadual, R$ 75 milhões

A cada R$ 100 repassados pelo governo federal para o combate ao coronavírus em Goiás, menos de R$ 15 foram para o caixa do Estado. O restante foi repassado diretamente aos municípios. A proporção de distribuição para a gestão estadual (14,67%) é uma das menores do País, perdendo apenas para Alagoas (13,8%) e Mato Grosso do Sul (14%).O governo goiano recebeu R$ 52,6 mil...