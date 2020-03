Política Aécio recebeu R$ 65 milhões em propina de construtoras, diz PF Em relatório conclusivo, delegado Bernardo Guidali afirma que tucano cometeu crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro

Em relatório conclusivo, a Polícia Federal afirmou que o deputado Aécio Neves (PSDB-MG) recebeu R$ 65 milhões em propina das construtoras Odebrecht e Andrade Gutierrez, entre 2008 e 2011, "sendo parte relevante desta quantia fora do período eleitoral". No documento, entregue ao relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, o d...