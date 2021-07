Política Aécio Neves diz não acreditar em fraude na eleição de 2014 Aécio afirmou em nota que defende mudanças nas urnas eletrônicas apenas “em benefício da credibilidade, da confiabilidade do nosso sistema

Candidato derrotado na eleição presidencial de 2014, o deputado Aécio Neves (PSDB) rejeitou as suspeitas levantadas pelo presidente Jair Bolsonaro e afirmou que não houve fraude naquela disputa. “Eu não acredito que tenha havido fraudes nas urnas em 2014, tampouco acredito que nós estejamos fadados a viver eternamente com as urnas eletrônicas de primeira geração”, declarou o...