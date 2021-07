Política Aécio diz não acreditar em fraude

Candidato derrotado na eleição presidencial de 2014, o deputado Aécio Neves (PSDB) rejeitou as suspeitas levantadas pelo presidente Jair Bolsonaro e afirmou que não houve fraude naquela disputa. “Eu não acredito que tenha havido fraudes nas urnas em 2014, tampouco acredito que nós estejamos fadados a viver eternamente com as urnas eletrônicas de primeira geração”, declarou o...