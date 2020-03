Política Ações preventivas contra Covid-19 afetam concursos Provas que aconteceriam no domingo foram suspensas em pelo menos 7 cidades; entre os certames afetados estão o da Polícia Civil do DF e o programa de estágio do Tribunal de Justiça

Ao menos cinco certames já sofrem com os reflexos das ações preventivas para evitar a disseminação do coronavírus. São eles o concurso para escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e os processos seletivos conduzidos pelo Centro de Integração Empresa-Escola - (CIEE) para programas de estágios do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), Defensoria Pública da Uniã...