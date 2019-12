Política Ação pede nulidade de benefício fiscal concedido à JBS e bloqueio de quase R$ 1 bilhão do grupo Ação pede anulação de benefício fiscal concedido à JBS e bloqueio de quase R$ 1 bilhão do grupo

O Grupo JBS e o Estado de Goiás se tornaram objeto de representação do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), que pede a nulidade de ato administrativo que concedeu benefício fiscal a quatro empresas filiais do grupo em 2014. A ação civil pública também requer a indisponibilidade de mais de R$ 949 milhões dos alvos da petição, a título de tutela provisória de e...