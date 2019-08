Política Ação para saída de Aécio divide Executiva

Protocolado em julho pelo diretório paulista do PSDB, o pedido de expulsão do deputado Aécio Neves (MG) ainda deve demorar no mínimo três meses para ser julgado. A expectativa na sigla é de que a Executiva se reúna na semana que vem para instalar uma comissão e, só então, deflagrar o processoCaberá ao presidente do Conselho de Ética, Cesar Colnaghi, a escolha dos inte...