Política Ação judicial vai tentar suspender pagamento de dívidas

O secretário municipal de Finanças de Goiânia, Alessandro Melo, afirma que, além do decreto com cortes de gastos com pessoal publicado ontem, haverá outras medidas da gestão municipal para tentar manter o equilíbrio das contas diante da crise provocada pelo coronavírus, além da expectativa de ajuda do governo federal. Uma das providências é ação judicial para sus...