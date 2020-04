Política Ação contra exclusão de Poderes do novo estatuto

O governo estadual protocolou Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no Supremo Tribunal Federal (STF) questionando a exclusão dos Poderes Judiciário e Legislativo, além do Ministério Público e Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios, do novo Estatuto do Servidor, aprovado no fim do ano passado pela Assembleia Legislativa de Goiás. A retirada dos poderes e ó...